Рейд по проверке воинского учета прошел в Чехове

В микрорайоне Венюково состоялся очередной рейд по выявлению «уклонистов». Силовики проверяли граждан, в том числе недавно получивших российский паспорт, которые не встали на воинский учет.

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности, Военно-следственного управления Следственного комитета России по РВСН, военно-следственного отдела СК РФ по Чеховскому гарнизону, управления безопасности администрации муниципального округа Чехов при силовой поддержке спецназа Росгвардии проверили промзону и общежитие.

Сотрудник военно-следственного управления СК РФ по РВСН, подполковник юстиции Сергей Баннов сообщил, что в результате мероприятии проверили более 300 граждан, в том числе иностранных. 58 лиц доставлены в военный комиссариат Чехова для проверки и установки на воинский учет. Также в ходе рейда обнаружии нарушения миграционного законодательства.