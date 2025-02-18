Рейд по проверке технического состояния автобусов пройдет в Балашихе

Сотрудники Госавтоинспекции будут проводить профилактическое мероприятие под названием «Автобус». На протяжении недели до 23 февраля включительно в ходе профилактических рейдов инспекторы проверят, как водители соблюдают правила перевозки пассажиров и ПДД.

Основной целью проверки является снижение числа аварий и дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта на дорогах округа. Сотрудники Госавтоинспекции проверяют техническое состояние автобусов и соблюдение режима труда и отдыха водителей. О выявленных нарушениях будет проинформирована компания-перевозчик.

Профилактические рейды на дорогах Балашихи проводятся регулярно. Эти проверки помогают уменьшить количество аварий и повысить комфортность общественного транспорта.

Во время данных мероприятий автоинспекторы проводят беседы с водителями и уделяют особое внимание предупреждению дорожно-транспортных происшествий во время перевозок. Также сотрудники напоминают пешеходам о том, что они должны не оставлять без внимания различные грубые нарушения ПДД, а немедленно сообщать об этом в Госавтоинспекцию.