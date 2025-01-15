Рейд по проверке соблюдения правил перевозки опасных грузов пройдет в Балашихе

В городском округе Балашиха с 13 по 19 января пройдет профилактическое мероприятие «Опасный груз». Госавтоинспекторы проверят техническое состояние машин, соблюдение водителями режима труда и отдыха, а также все необходимые документы.
По Правилам дорожного движения Российской Федерации опасные грузы — это вещества или изделия из них, которые при перевозке несут угрозу жизни и здоровью людей, а также могут нанести вред природе.
Автоинспекторы осмотрят транспортные средства и их техническое состояние, а также проверят дополнительное оборудование по требованиям Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов.
Помимо этого, сотрудники Госавтоинспекции городского округа Балашиха проверят документы у водителей на груз и соблюдение ими режима труда и отдыха. Виновных оштрафуют в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
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