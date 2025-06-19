Рейд по проверке соблюдения правил перевозки детей провели в Истре

Профилактическое мероприятие организовали сотрудники Госавтоинспекции Истринского округа совместно с 11 батальоном дорожно-постовой службы первого спецполка. Рейд прошел на Новорижском шоссе.
Правоохранители напомнили водителям о правилах перевозки детей. Так юных жителей округа в возрасте до 12 лет необходимо перевозить в специальных удерживающих устройствах — автокреслах, соответствующих возрасту, росту и весу ребенка. Рекомендуется менять его каждые три года для обеспечения максимальной безопасности.
Особое внимание сотрудники уделили перевозке грудных детей. Младенцев необходимо размещать в специальных съемных креслах на заднем сиденье автомобиля. Категорически запрещено держать ребенка на руках во время движения — при аварии это может привести к трагическим последствиям.