Рейд по проверке соблюдения правил перевозки детей прошел в Красногорске

На улице Маяковского в Красногорске в выходные провели профилактический рейд. Сотрудники дорожно-патрульной службы округа поздравили жителей и гостей муниципалитета с 93-летием города и проверили соблюдение водителями правил перевозки юных пассажиров.

Мероприятие провели для профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей и пропаганды использования ремней безопасности и удерживающих устройств. Во время рейда под названием «Перевозка пассажиров» инспекторы разъясняли автовладельцам, как выбирать, устанавливать и эксплуатировать детское автокресло.

Всем водителям раздали тематические памятки, а дети получили в подарок полезные световозвращающие аксессуары с эмблемой Красногорска.

Госавтоинспекторы пожелали родному городу развития, процветания и безопасных дорог, а жителям — здоровья, счастья и отличного настроения.