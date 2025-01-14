Рейд по проверке соблюдения правил перевозки детей прошел в Балашихе

Сотрудники Госавтоинспекции организовали в Балашихе оперативно-профилактическое мероприятие «Ребенок-пассажир». Они проверили более 50 водителей и напомнили им о правилах перевозки маленьких пассажиров.

Мероприятие прошло в Балашихе на улице Крупешина, дом 2. Из 50 автомобилистов, которых остановили автоинспекторы, один перевозил ребенка без автокресла.

Сотрудники Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют родителям приучать детей к использованию этого приспособления с самого раннего возраста. При выборе автокресла важно следить за тем, чтобы юный пассажир был плотно зафиксирован в кресле, но не испытывал дискомфорта от лямок.

Отметим, что такие рейды по проверке водителей организуют для предотвращения детского дорожно-транспортного травматизма и повышения безопасности на дорогах. Подобные мероприятия будут и дальше проводить в округе.