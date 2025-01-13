Рейд по проверке соблюдения правил перевозки детей пройдет в Воскресенске

С 13 по 19 января сотрудники Госавтоинспекции проверят автомобилистов городского округа Воскресенск на соблюдение правил перевозки детей. Инспекторы будут массово останавливать машины в разных локациях города.
Рейд проведут для профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних пассажиров, а также для того, чтобы выявить грубые нарушения на дорогах. Такие мероприятия проходят и в других округах Подмосковья.
Госавтоинспекторы во время рейда будут использовать метод «массовой проверки». На отдельном участке дороги за определенный промежуток времени они проинспектируют максимальное количество автомобилистов. После чего процедуру повторят и в других локациях Воскресенска. Водителей для проверки будут останавливать в специальных коридорах, выделенных сигнальными конусами.
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