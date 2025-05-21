Рейд по проверке предприятий общественного питания прошел в Котельниках

В мероприятии участвовали сотрудники отдела потребительского рынка и услуг и отдела рекламы администрации округа, представители МВД, Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, МЧС и Добровольной народной дружины. В результате проверки выявили грубые нарушения санитарных норм в ряде точек общепита.

Деятельность нескольких предприятий общественного питания осуществлялась с нарушением товарного соседства, а также санитарно-эпидемиологических правил и требований реализации пищевой продукции. По итогам рейда были составлены соответствующие акты. Материалы передали в уполномоченные инстанции: Роспотребнадзор, прокуратуру, Следственный комитет, ГУ МЧС России по Московской области, ИФНС.

Кроме того, в рамках проверки были обнаружены нарушения миграционного законодательства. Составлено три административных протокола, а 10 человек доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Контроль за соблюдением санитарных и правовых норм продолжается в Котельниках на постоянной основе. С начала года в городском округе проверили 92 объекта торговли и общественного питания.