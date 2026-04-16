Рейд по проверке общественного транспорта провели в Люберцах

В городском округе Люберцы 14 апреля прошел рейд по проверке работы общественного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки на территории муниципалитета. В мероприятии участвовали сотрудники администрации округа, представители государственного казенного учреждения Московской области «Административно-пассажирская инспекция» и Управления государственного автодорожного надзора.

В ходе рейда проверили 12 транспортных средств на маршрутах: 67к (общество с ограниченной ответственностью «ЛТА»), 12к, 43к, 57к (общество с ограниченной ответственностью «Автоновио»), 45к (общество с ограниченной ответственностью «Автотранссервис-1»), 194к (общество с ограниченной ответственностью «ЛТК»), 525к (общество с ограниченной ответственностью «ТРАНСПОРТ-1»).

«Особое внимание уделялось соблюдению правил оплаты проезда пассажирами, финансовой дисциплине водителей, а также наличию у них всех необходимых документов — разрешений на перевозку пассажиров, путевых листов и отметок о прохождении медосмотра», — отметили в управлении транспорта и организации дорожного движения администрации округа.

По итогам проверки выявили 23 нарушения. К административной ответственности за несоблюдение правил перевозки пассажиров привлекли шесть водителей, еще 17 пассажиров оштрафовали за безбилетный проезд.