Рейд по проверке объектов торговли и общепита прошел в Котельниках

В городском округе Котельники состоялся очередной рейд по проверке объектов общественного питания и торговли. В мероприятии приняли участие сотрудники отделов потребительского рынка и услуг, представители правоохранительных органов, Народной дружины, а также специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ходе проверки было выявлено несколько нарушений. Составлено 10 протоколов за незаконное осуществление трудовой деятельности иностранными гражданами или лицами без гражданства. Материалы по данным фактам направлены в отдел по вопросам миграции для дальнейшего разбирательства. Кроме того, зафиксировано три случая несоблюдения иностранными гражданами или организациями установленных ограничений на отдельные виды деятельности.

Рейд проводился в рамках Постановления губернатора Московской области, которое вводит запрет на привлечение иностранных граждан на основании патентов в 2025 году для определенных видов деятельности. Подобные мероприятия направлены на обеспечение соблюдения законодательства и повышение уровня безопасности в регионе.