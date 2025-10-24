Рейд по проверке мигрантов прошел в Балашихе

В микрорайонах 1 Мая и в Янтарном в Балашихе прошли масштабные профилактические мероприятия, организованные сотрудниками полиции, Народной дружиной и управлением территориальной безопасности городской администрации. Во время рейдов задержали 90 иностранных граждан, большинство из которых оказались выходцами из стран Центральноазиатского региона.

На нарушителей миграционного законодательства составили административные протоколы. Кроме того, во время патрулирования дружинники задержали 11 человек, подозреваемых в употреблении спиртных напитков в общественных местах.

Стоит отметить, что только в 2025 году Народная дружина Балашихи пресекла более 58 противоправных действий. Совместно с сотрудниками полиции они провели около 41 мероприятий, направленных на противодействие нелегальной миграции, а также проверили 582 иностранных гражданина.

Напомним, что с 1 января текущего года действует Указ Президента Российской Федерации от 30.12.2024 № 1126 «О временных мерах по урегулированию правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с применением режима высылки». В рамках этого документа на официальном сайте МВД России создали модуль «Реестр контролируемых лиц», куда заносят всех мигрантов, нарушивших установленные правила пребывания. Для пользователей также доступна подробная инструкция по работе с реестром.