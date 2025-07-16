Рейд по проверке контейнерных площадок прошел в Подольске

В мероприятии участвовали представители Министерства чистоты Подмосковья, администрации городского округа, МЧС и полиции. Проверяющие посетили семь объектов на предприятиях Подольска.
Площадки инспектировали на соответствие правилам размещения, наличие специального оборудования, камер системы «Безопасный регион» и законность установки ливневых сооружений.
По итогам мониторинга были вынесены предостережения. На подольском предприятии промышленного железнодорожного транспорта отсутствовало видеонаблюдение по системе «Безопасный регион» и спецаппарат для проверки контейнеров без их вскрытия.
«Мы даем предостережение, после 30 дней выходим с повторной проверкой, если не устранено предупреждение, то выносится предписание с дальнейшим устранением, а потом уже с принуждением через суд. Если они не успевают, то должны убрать все контейнеры с территории и не заниматься этим видом деятельности», — пояснил инспектор ТО № 4 Минчистоты Московской области Сергей Шавырин.
Подобные проверки проходят на постоянной основе. Как только появится новая контейнерная площадка, представители министерства вместе с коллегами оперативно выедут на место для инспекции.
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