Рейд по проверке контейнерных площадок прошел в Подольске

По итогам мониторинга были вынесены предостережения. На подольском предприятии промышленного железнодорожного транспорта отсутствовало видеонаблюдение по системе «Безопасный регион» и спецаппарат для проверки контейнеров без их вскрытия.

«Мы даем предостережение, после 30 дней выходим с повторной проверкой, если не устранено предупреждение, то выносится предписание с дальнейшим устранением, а потом уже с принуждением через суд. Если они не успевают, то должны убрать все контейнеры с территории и не заниматься этим видом деятельности», — пояснил инспектор ТО № 4 Минчистоты Московской области Сергей Шавырин.