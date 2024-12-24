Рейд по проверке елочных базаров провели в Мытищах

Фото: Пресс-служба городского округа Мытищи

Сотрудники управления потребительского рынка призвали предпринимателей соблюдать нормы в сфере торговли. Жителям городского округа предложили обращать внимание на нелегальные елочные базары.

Сотрудники управления потребительского рынка проверили законность организации елочных базаров на территории городского округа Мытищи. Требования по оформлению торговых точек, соблюдают не все предприниматели. Один из них торговал елками напротив дома № 22 по улице Трудовой, нарушая законодательство в части соблюдения внешнего вида. Незаконную торговлю также пресекли на улице Астрахова, 10.

Управление потребительского рынка призвало предпринимателей соблюдать законодательство и установленные правила и нормы в сфере торговли, а жителей предупредили о необходимости обратить внимание на законность и качество предлагаемых товаров.

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