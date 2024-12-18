Рейд по проверке елочных базаров прошел в Мытищах

Торговые точки осмотрели на безопасность и соответствие нормативам. Официально в Мытищах будет открыто 17 павильонов с хвойными деревьями.

Проверку провели специалисты управления потребительского рынка и услуг городского округа Мытищи: осмотрели и уже действующие точки, и те, которые только готовятся к открытию. Работа официальных елочных базаров согласована с администрацией, их территория огорожена и оформлена в едином стиле. Конструкции должны соответствовать архитектурному облику и правилам благоустройства. Отличительным знаком законной торговли является и символика «Зима в Подмосковье», используемая в этом году. Точка должна быть оборудована огнетушителем, информационным указателем о запрете курения, должен иметься «Уголок потребителя». Территория торговой точки очищена от снега и льда.

«Мы провели выборочный мониторинг площадок, на которых расположены елочные базары. Ближе к выходным продажи станут активнее. Пока серьезных замечаний у нас нет, в основном они носят рекомендательный характер», — прокомментировала начальник управления потребительского рынка и услуг администрации городского округа Мытищи, Елена Подмаркова.

Перечень легальных елочных базаров в Мытищах можно найти здесь. Всего в Подмосковье будут работать 283 площадки для предновогодней торговли хвойными деревьями: соснами, елями и пихтами, а также новогодними украшениями.