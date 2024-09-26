Рейд по проверке безопасности на подземной парковке прошел в Красногорске

Сотрудники администрации городского округа Красногорск, управляющей компании и МЧС проверили пожарную безопасность на подземной парковке. Нарушителям объяснили, какая ответственность ожидает их по закону.

Федеральное законодательство допускает размещение на стоянке только автомобиля. Однако в ходе рейда выяснилось, что некоторые жители оставляют на подземной парковке стройматериалы, автомобильные шины, коробки с вещами, детские кресла и коляски. В результате проверки выписано около 300 уведомлений с требованием освободить машиноместа.

Нарушителям объяснили, что если при повторной проверке снова будут обнаружены различные лишние вещи на стоянке, то им придется заплатить штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. А в случае возгорания на парковке, произошедшего по вине безответственного автовладельца, его могут привлечь к уголовной ответственности.

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