Рейд по пресечению разведения костров прошел в Мытищах

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Мытищи провели совместные выездные рейды в лесных зонах. Основной целью этих рейдов стало пресечение правонарушений, связанных с разведением костров в условиях особого противопожарного режима, который был введен для обеспечения безопасности населения и защиты природных ресурсов.

Праздничные дни и в выходные представители лесоохраны, полиции и народной дружины приняли участие в рейдах вместе с сотрудники отдела надзорной деятельности Мытищи. Особый противопожарный режим установили с 26 мая на территории округа.

Этот режим запрещает разведение открытого огня, включая использование огня для приготовления пищи, на землях общего пользования. Такие меры направлены на предотвращение возможных пожаров, которые могут нанести значительный ущерб как экосистеме, так и жителям города.

Сотрудники отдела в ходе патрулирования зафиксировали четыре случая административных правонарушений. Это подтверждает необходимость строгого контроля за соблюдением правил.

Административные протоколы будут составлены на граждан при выявлении нарушений закона, а также выписаны штрафы в размере от 10 до 20 тысяч рублей. Это подчеркивает важность соблюдения установленных норм и правил для обеспечения безопасности как отдельных граждан, так и всего общества в целом.