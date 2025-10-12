Рейд по постановке на воинский учет прошел в Чехове

В муниципальном округе Чехов регулярно проводят профилактические мероприятия по выявлению жителей, не вставших на воинский учет. В этот раз Военный следственный комитет и сотрудники Госавтоиспекции проверили 25 автолюбителей.

По словам следователя военного следственного отдела Следственного комитета России по Чеховскому гарнизону старшего лейтенанта юстиции Александра Хапилина, среди тех, кого остановили на проезжей части, выявили двоих нарушителей.

«Граждан доставили в комиссариат для постановки на воинский учет и решения вопроса об их призыве на военную службу», — рассказал Александр Хапилин.