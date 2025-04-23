Рейд по постановке бывших мигрантов на воинский учет прошел в Наро-Фоминске

Военные следователи провели очередной рейд в Наро-Фоминске. Особое внимание уделялось иностранцам, не вставшим на воинский учет, несмотря на получение гражданства, сообщила пресс-служба Следственного комитета.
Правоохранители проверили документы у 20 пассажиров на железнодорожной станции Нара и прилегающей к ней территории. Они установили, что 19 человек являются натурализованными гражданами. Им вручили повестки для постановки на воинский учет.
Вместе с тем, одного мужчину доставили в районный отдел полиции для уточнения информации о документах, подтверждающих право на пребывание на территории России.
В феврале аналогичный рейд прошел в хостелах в Солнечногорске. Основанием для проверки стали жалобы местных жителей. В отношении семи человек составили протоколы за нарушение миграционного законодательства.
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