Рейд по постановке бывших мигрантов на воинский учет прошел в Солнечногорске

В мероприятии приняли участие офицеры военного следственного отдела Следственного комитета России по Солнечногорскому гарнизону совместно с сотрудниками полиции, администрации округа и военного комиссариата. Участники посетили три хостела и общежития, где проверили 65 граждан.

В отдел полиции для дополнительной проверки доставили 18 человек. В отношении семи составили протоколы за нарушение миграционного законодательства. Также выявлены граждане, недавно получившие гражданство Российской Федерации и не вставшие на воинский учет — их передали представителям военкомата.

Кроме того, военные следователи рассказали о получении гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке при заключении контракта о прохождении военной службы. В результате четыре иностранных гражданина заключили контракты о прохождении службы.

Подобные проверки на территории Солнечногорска в местах скопления бывших иностранных граждан, получивших гражданство Российской Федерации и не вставших на воинский учет, проводятся на регулярной основе. Данные мероприятия направлены на обеспечение соблюдения закона и способствует укреплению обороноспособности страны.