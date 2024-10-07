Рейд по незаконным хостелам прошел в селе Виноградово

Рейд по борьбе с незаконной миграцией прошел в мытищинском селе Виноградово. Проверяющая комиссия состояла из сотрудников полиции и представителей управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов.

Участники рейда проверили помещения, которые использовались как хостелы, гостиницы и общежития. Десять таких объектов выявлено в ходе проверки в селе Виноградово.

Все они оказались незаконными, а земли использовались в несоответствии с целевым назначением. Вместо ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, индивидуального жилищного строительства на арендованной муниципальной земле собственники построили бытовки для мигрантов.

Сейчас по всем 10 объектам ведется судебное разбирательство.

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