Рейд по местам продажи пиротехники прошел в Мытищах

В Мытищах проверили торговые точки, где продают пиротехнические изделия. Сотрудники полиции, МЧС и администрации округа проконтролировали соблюдение законодательства в местах реализации товаров. В ходе рейда выявили нарушения.
Собственник магазина в доме № 35 на улице Мира не получил разрешение на торговлю пиротехническими изделиями. Специалисты пресекли незаконную деятельность. Руководству выписали предостережение.
Несоответствие требованиям законодательства обнаружили на объекте у магазина «Декатлон» на 83-м километре МКАД. Владельцу выдали предписание привести торговую точку в надлежащий вид согласно правилам противопожарной безопасности.
При покупке пиротехнических изделий необходимо обращать внимание на качество товара и соблюдение законодательства. Приобретать такие товары стоит только в специализированных местах, где получены разрешения и сертификаты.
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