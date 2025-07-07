Рейд по местам купания и отдыха у водоемов прошел в Воскресенске

В июле температура воздуха в округе может достичь +35 градусов. Число жителей, отдыхающих у водоемов, резко вырастет.

Профилактический рейд провела специальная комиссия. Она побывала у водоемов, где купание строго запрещено.

Отдыхающим пояснили, чем грозит нарушение правил. Особое внимание уделили детям.

Отметим, что официально в Воскресенске можно купаться только на Светлом озере в микрорайоне Лопатинский. Открыты и два оборудованных места для отдыха у воды — река Семиславка и Голубое озеро в деревне Золотово. Везде дежурят спасатели.

Ранее мы рассказывали о том, что автоинспекторы в Воскресенске напомнили детям правила безопасности на дороге. Мероприятие прошло в оздоровительном лагере «Дубравушка».