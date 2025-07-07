Рейд по местам купания и отдыха у водоемов прошел в Воскресенске
Жителям Воскресенска напомнили правила поведения в местах летнего отдыха. Рейд провели в преддверии жаркой погоды.
В июле температура воздуха в округе может достичь +35 градусов. Число жителей, отдыхающих у водоемов, резко вырастет.
Профилактический рейд провела специальная комиссия. Она побывала у водоемов, где купание строго запрещено.
Отдыхающим пояснили, чем грозит нарушение правил. Особое внимание уделили детям.
Отметим, что официально в Воскресенске можно купаться только на Светлом озере в микрорайоне Лопатинский. Открыты и два оборудованных места для отдыха у воды — река Семиславка и Голубое озеро в деревне Золотово. Везде дежурят спасатели.
Ранее мы рассказывали о том, что автоинспекторы в Воскресенске напомнили детям правила безопасности на дороге. Мероприятие прошло в оздоровительном лагере «Дубравушка».