Рейд по контролю за перевозкой мусора прошел в Мытищах

Мероприятие состоялось в мытищинской деревне Беляниново. Сотрудники полиции и Минэкологии региона проверили наличие разрешительных документов на перевозку и соблюдение требований перемещения строительных отходов и грунтов.

Интенсивное движение грузового транспорта через деревню Беляниново и частые перевозки строительных материалов и земли вызывали беспокойство у местных жителей. Сложившаяся ситуация стала причиной проведения совместного рейда представителей Министерства экологии и природопользования Московской области и сотрудников Государственной автомобильной инспекции Мытищ. Представители закона проверяли грузовики на наличие необходимой документации и соответствие установленным нормам.

Директор управления экологии Мытищ Алексей Королев напомнил, что транспортировка и размещение строительных отходов без соответствующих документов, согласно статье 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, является правонарушением, которое влечет за собой ответственность, включая уплату штрафов.

По итогам рейда задержали два грузовых автомобиля, пойманных на перевозке строительных отходов без необходимой разрешительной документации. Составлены протоколы об административных правонарушениях, а транспортные средства помещены на штрафную стоянку.