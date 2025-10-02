Рейд по эвакуации неправильно припаркованных автомобилей прошел в Мытищах

Территориальный отдел № 1 управления регионального административно-транспортного контроля Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области проводит мероприятия по выявлению нарушений правил остановки и стоянки автомобилей в Мытищах. С начала осени в муниципалитете к ответственности привлекли 317 водителей, общая сумма наложенных штрафов составила 713 250 рублей.

Особое внимание во время рейдов уделяют нарушениям в зонах действия дорожных знаков: «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена», «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» и «Стоянка запрещена по четным числам месяца».

Нарушителей наказывают штрафом в размере 2250 рублей. При добровольной уплате в течение 30 дней предоставляют скидку 25%, что составляет 1687,5 рублей. Если установлен знак с табличкой «Работает эвакуатор», транспортное средство при отсутствии владельца могут отправить на специализированную стоянку.

Для получения информации о задержанных транспортных средствах необходимо обратиться в экстренную службу по телефону 112 или связаться с территориальным отделом по номеру 8 (926) 112-90-89. При обращении нужно иметь при себе паспорт, водительское удостоверение и свидетельство о регистрации автомобиля.