Рейд по детской безопасности прошел в Солнечногорске

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Рейд по бытовой безопасности детей провели в Солнечногорске. Специалисты посетили 14 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и установили им оконные блокираторы и пожарные извещатели.

Мероприятие организовала комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав вместе с сотрудниками «СолнСпаса». Специалисты не только установили оборудование, но и провели профилактические беседы с детьми и их родителями.

«Семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, могут подать заявку на установку блокираторов и извещателей. Средства предупреждения и защиты устанавливаются бесплатно», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Марина Маннапова.

Информацию по установке оборудования можно получить в отделе по делам несовершеннолетних администрации городского округа Солнечногорск по адресу: улица Крестьянская, дом № 5, квартира № 23. Телефон: 8 (496-26) 4-15-51, 8 (495) 994-15-87.

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