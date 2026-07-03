Рейд по борьбе с телефонными аферистами провели в Подольске

В ходе рейда стражи порядка и добровольцы раздали более 200 тематических памяток пассажирам. В листовках, подготовленных для прохожих, перечислили ключевые «маркеры» мошеннических звонков, на которые следует обращать внимание в первую очередь. Среди них — просьба продиктовать код из СМС, звонки от фальшивых «родственников» с неизвестного номера, сообщения о внезапной замене домофона, а также звонки якобы из поликлиники.

Отдельно предупредили: сотрудники Росфинмониторинга, Роскомнадзора, ФСБ и МВД никогда не проводят следственных действий по телефону и не просят переводить деньги или передавать имущество для «спасения от мошенников».