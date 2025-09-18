Рейд по борьбе с нелегальной торговлей прошел в Мытищах

Рейды в целях выявления нелегальной торговли продолжаются в городском округе. Продавцы стали чаще нарушать требования закона в завершении периода сезонной торговли.

Последний рейд, который провели сотрудники управления потребительского рынка и услуг выявил и пресек нелегальную торговлю по двум адресам: в поселке Вешки, на 84-м километре МКАД (точка расположена у торгового центра «Весна»), а также в деревне Аксаково на улице Парковой (точка находится у продуктового магазина «Пятерочка»).

Нарушители вели свою деятельность из багажника автомобиля, предлагали покупателям фрукты и овощи. Торговцев привлекли к административной ответственности и выписали штрафы.

Столкнувшихся с фактом незаконной торговли в городском округе Мытищи просят сообщить об этом в Управление потребительского рынка и услуг администрации по адресу: Мытищи, Новомытищинский проспект, дом 30. Телефон: 8 495 581-13-48, электронная почта: potrebrinok2012@yandex.ru