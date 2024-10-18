Рейд по борьбе с наркотиками прошел в Воскресенске

Акция по выявлению и закрашиванию надписей с контактами распространителей наркотиков состоялась во всех муниципалитетах Подмосковья. В ней приняли участие и активисты из воскресенского молодежного центра «Олимпиец».

Перед тем, как проводить рейд, активисты «Молодой гвардии» и «Волонтеры Подмосковья» заранее исследовали город, чтобы обнаружить опасные надписи с рекламой наркотиков и психотропных веществ.

Активисты с кистями и красками отправились по отмеченным местам, где закрашивали все, что относилось к наркотикам. Целью акции было показать неравнодушие общества к проблеме наркозависимости и формирование ответственной гражданской позиции у подрастающего поколения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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