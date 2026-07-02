Рейд по благоустройству прошел в поселке Пролетарский в Серпухове

Проверку провели 1 июля на улицах Центральная, 40 лет Октября и Школьная. Профильные специалисты, депутат окружного Совета Марина Белова и представители управляющих компаний осмотрели территорию.

Местные жители отметили позитивные перемены, однако комиссия выявила замечания по поводу уборки дворов и внутриквартальных проездов, покоса травы и повреждений элементов благоустройства после недавнего ремонта. Подрядчику поручили оперативно устранить повреждения и согласовать восстановление с владельцем территории.

Также зафиксировали, что одна из управляющих компаний не отреагировала на обращения о подтоплении подвалов. Сотрудников «Водоканал-Сервиса» привлекут к решению вопроса.

Отдельное внимание уделили состоянию входных групп зданий на центральных улицах. Один из крупных торговых объектов должен устранить разрушения в ближайшие две недели.