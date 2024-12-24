Рейд по безопасности «Сохрани себе жизнь» прошел на станции Мытищи

Рейд по выявлению нарушителей дорожных правил «Сохрани себе жизнь» состоялся на платформе железнодорожной станции. Сотрудники полиции и волонтеры выявляли людей, не соблюдающих правила безопасности на железных путях.

Эта традиционная акция призвана напомнить гражданам о важности соблюдения правил безопасности вблизи железных дорог.

Участники рейда активно взаимодействовали с пассажирами, раздавая им подарки, включающие фонарики и информационные материалы. Кроме того, проводились разъяснительные беседы, направленные на укрепление понимания необходимости соблюдения правил безопасности.

Организаторы акции подчеркивают, что постоянное напоминание о мерах предосторожности является важным фактором в формировании бдительности и осторожности среди пассажиров. Рейд «Сохрани себе жизнь» — это не только одноразовая акция, но и часть системной работы по повышению культуры безопасного поведения на железнодорожном транспорте.