Рейд по безопасности провели на железнодорожной станции в Мытищах

Комиссия проверила уровень безопасности у железнодорожных путей на станции в Мытищах. Специалисты провели разъяснительные беседы с жителями и сотрудниками.

В рейде поучаствовали представители администрации городского округа Мытищи, сотрудники линейного отдела полиции и волонтеры молодежного центра «Импульс». Они наблюдали за соблюдением правил безопасности на ж/д путях.

За нарушение правил пересечения путей задержали двоих граждан.

«Благодаря проведению рейдов на станции значительно сократилось количество нарушений. За несколько лет уровень детского травматизма снизился почти в три раза», — прокомментировал начальник сектора непроизводственного травматизма службы охраны труда и промышленной безопасности МЖД Дмитрий Балашов.

Отметим, что такие рейды проходят на объектах железнодорожной инфраструктуры в Мытищах регулярно.

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