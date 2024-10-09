Рейд по безопасности провели на железнодорожной станции в Мытищах
Комиссия проверила уровень безопасности у железнодорожных путей на станции в Мытищах. Специалисты провели разъяснительные беседы с жителями и сотрудниками.
В рейде поучаствовали представители администрации городского округа Мытищи, сотрудники линейного отдела полиции и волонтеры молодежного центра «Импульс». Они наблюдали за соблюдением правил безопасности на ж/д путях.
За нарушение правил пересечения путей задержали двоих граждан.
«Благодаря проведению рейдов на станции значительно сократилось количество нарушений. За несколько лет уровень детского травматизма снизился почти в три раза», — прокомментировал начальник сектора непроизводственного травматизма службы охраны труда и промышленной безопасности МЖД Дмитрий Балашов.
Отметим, что такие рейды проходят на объектах железнодорожной инфраструктуры в Мытищах регулярно.
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