Рейд по безопасности прошел на железнодорожной станции «Истра»

Проверяющие беседовали с горожанами и гостями муниципального округа, во время рейда они раздали пассажирам более 90 информационных брошюр с правилами безопасности. Пассажирам напомнили, что безопасность зависит не только от установленных норм, но и от сознательности каждого человека. Такие профилактические мероприятия снижают количество несчастных случав и травм людей на железной дороге, платформах и переходах. Подобные рейды проводят в Истре на постоянной основе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что четыре путепровода над железной дорогой откроют в Московской области.