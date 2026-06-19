Рейд по безопасности на железной дороге провели в Солнечногорске

На станции «Подсолнечная» в Солнечногорске 18 июня прошел профилактический рейд по безопасному поведению на железной дороге, в ходе которого пассажирам напомнили основные правила и раздали информационные листовки. В мероприятии приняли участие сотрудники администрации, представители ГКУ МО «Административно-пассажирская инспекция», «Московско-Тверской пригородной пассажирской компании» и волонтеры Молодежного центра «Подсолнух».

Они обратили внимание прохожих на то, что железная дорога — зона повышенной опасности, призвав быть предельно внимательными: пересекать пути только по пешеходным переходам, убедившись в отсутствии поезда, не отвлекаться на гаджеты, снимать наушники, не подходить к краю платформы и не прыгать с нее. В беседе с молодежью особо подчеркнули опасность трейнсерфинга — проезда снаружи поездов, который может привести к несовместимым с жизнью травмам.

Первый заместитель главы округа Виталий Тушинов отметил: «Подобные совместные рейды проводятся каждую неделю. Они направлены на профилактику и сокращение случаев травматизма и гибели на объектах железной дороги. Призываем граждан к сознательности и пониманию личной ответственности за сохранность своего здоровья». Ежедневно сотрудники отдела дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации дежурят на станциях, чтобы пресекать переход путей в несанкционированных местах и другие нарушения.