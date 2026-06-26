Рейд по безопасности на железной дороге провели в Ленинском округе

На станции Расторгуево в Ленинском округе прошел профилактический рейд «Сохрани себе жизнь», направленный на предотвращение несчастных случаев на объектах железнодорожной инфраструктуры. Жителям раздали информационные листовки и провели разъяснительные беседы о правилах безопасности.

Анализ несчастных случаев показывает, что основными причинами травматизма на железнодорожной инфраструктуре остаются невнимательность и пренебрежение элементарными правилами безопасности. Важно переходить пути только в установленных местах и сохранять повышенную осторожность.

«Главная цель — напомнить жителям о необходимости соблюдать правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре. Люди часто забываются в своих повседневных делах и ставят второстепенные задачи выше собственной безопасности. Мы стараемся донести, что важнее жизни ничего быть не может. Даже если мы сможем спасти одного человека — это уже результат», — отметил начальник отдела транспорта администрации Ленинского округа Геннадий Ветринский.

Такие мероприятия проводятся регулярно — раз в неделю. Специалисты напомнили гражданам о необходимости быть внимательными, не пользоваться наушниками и не отвлекаться на гаджеты при переходе, а также соблюдать правила сигналов и разметки.