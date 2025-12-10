Рейд по безопасности на железной дороге прошел в Солнечногорске

Профилактический рейд по безопасности на железнодорожных объектах провели на станции «Подсолнечная» в Солнечногорске. Мероприятие организовали представители администрации муниципалитета из отдела дорожной инфраструктуры, транспорта и связи совместно с активистами «Волонтеры Подмосковья».

Во время акции специалисты раздавали информационные листовки и общались с жителями, акцентируя внимание на важнейших нормах безопасного поведения. Особое внимание уделили недопустимости перехода железнодорожных путей в неположенных местах, опасности нахождения близко к краю платформы, запрету использования смартфонов и наушников при приближении составов, а также необходимости контроля за детьми, находящимися на перроне.

«Профилактика травматизма на железной дороге — это задача, требующая постоянного внимания и системной работы. Подобные рейды, особенно в местах с высоким пассажиропотоком, позволяют в прямом диалоге напомнить людям о простых, но жизненно важных правилах, помогающих предотвратить несчастные случаи», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Виталий Тушинов.

Подобные профилактические рейды, направленные на повышение уровня безопасности на железнодорожных объектах, в округе проводят регулярно.