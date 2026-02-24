Рейд по безопасности на железной дороге прошел в Солнечногорске

На платформе «Подсолнечная» прошла профилактическая акция «Сохрани себе жизнь». Администрация округа вместе с волонтерами и сотрудниками РЖД призвала жителей к осторожности на железнодорожных объектах.

Железнодорожная инфраструктура требует ответственного поведения от каждого. В текущем году на путях в Солнечногорске случился один смертельный случай. Для сравнения, в прошлом году произошло шесть инцидентов, пять из которых закончились гибелью людей.

«Чтобы не попасть в число жертв, нужно соблюдать осторожность и помнить о простых правилах. Не подходите к вагонам до полной остановки поезда, снимайте наушники и убирайте телефоны при переходе через пути. Пересекайте железную дорогу только по оборудованным переходам на разрешающий сигнал светофора. Не ходите по путям и не прыгайте с платформ», — сказал первый заместитель главы округа Виталий Тушинов.

Активисты раздали жителям и гостям округа более сотни листовок с призывами к внимательности. Организаторы надеются, что такие встречи помогут сократить число несчастных случаев.