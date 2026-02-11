Рейд по безопасности на железной дороге прошел в Солнечногорске

В Солнечногорске прошла акция по профилактике травматизма на железнодорожной инфраструктуре. Специалисты провели беседы с пассажирами на станции «Подсолнечная» и вручили им памятки.

Пассажирам объяснили, почему нельзя пересекать пути вне переходов, использовать наушники и разговаривать по телефону при приближении состава. Также горожанам напомнили, что прыгать с платформы и подходить к ее краю опасно для жизни.

«По статистике, чаще всего люди получают травмы на железной дороге в нашем округе именно из-за перехода путей в неположенном месте. Мы стараемся донести до каждого, что спешка может стоить здоровья и даже жизни», — отметил первый заместитель главы округа Виталий Тушинов.

Сотрудники дежурят на станциях ежедневно и следят за соблюдением правил. Такие профилактические рейды проходят каждую неделю.