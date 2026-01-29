Рейд по безопасности на железной дороге прошел в Солнечногорске

29 января на железнодорожной станции «Подсолнечная» организовали профилактическое мероприятие, направленное на снижение риска травматизма. В ходе акции жителям напомнили основные требования безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры.

В рейде участвовали сотрудники управления благоустройства и содержания территорий администрации городского округа, представители ГКУ «Административно-пассажирская инспекция», работники «РЖД», а также активисты молодежного центра «Подсолнух» и «Волонтеры Подмосковья».

Специалисты провели разъяснительные беседы с пассажирами, акцентировав внимание на необходимости переходить пути только в установленных местах, не пользоваться телефонами и наушниками при пересечении железнодорожного полотна, заранее убеждаться в отсутствии поездов, не оставлять детей без присмотра, не спрыгивать с платформ и не приближаться к вагонам до полной остановки состава.

«Профилактические выезды проводят ежемесячно. Кроме того, каждый день осуществляются дежурства на станциях на территории округа. Особенно важно усилить информирование перед выходными и праздничными днями, когда пассажиропоток традиционно возрастает. Мы призываем каждого жителя проявлять ответственность и соблюдать правила безопасности», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Виталий Тушинов.

По итогам мероприятия более 70 человек получили тематические памятки с напоминанием о правилах безопасности на железной дороге.