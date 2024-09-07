Рейд по безопасности на железной дороге прошел в Мытищах

Сотрудники РЖД провели профилактический рейд «Уступи дорогу поездам» на станции Мытищи. Они побеседовали с пассажирами и раздали брошюры с правилами безопасности.

Совместно с сотрудниками полиции и волонтерами на железнодорожной станции Мытищи проводятся регулярные рейды. Цель этих мероприятий — предотвращение несанкционированного перехода через пути, попыток проехать зайцем, правонарушений и несчастных случаев. Для этого проводятся беседы с пассажирами, раздача информационных материалов по технике безопасности, а нарушителей наказывают штрафами в размере 1,5 тысячи рублей.

Начальник сектора непроизводственного травматизма Дмитрий Балашов отметил, что на станции Мытищи случаи нарушения и детского травматизма уменьшились почти в три раза благодаря регулярным рейдам. Помимо этого, на территории округа блокируют несанкционированные переходы через пути и на платформы.

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