Рейд по безопасности на железной дороге прошел в Мытищах

Рейд по профилактике нарушений на железной дороге прошел на станции в Мытищах. Мероприятия на центральных железнодорожных платформах Подмосковья проводят ежемесячно, чтобы напомнить пассажирам о правилах безопасности.

В рейде участвовали представители Центральной пригородной пассажирской компании, полиции, волонтеры и народная дружина. Они раздавали пассажирам памятки, проводили профилактические беседы и обращали внимание на действия, которые могут привести к травмам.

«В ходе мероприятия несколько человек были остановлены. С ними провели профилактические беседы. Один нарушитель был доставлен сотрудниками полиции в отделение для составления протокола», — сообщил начальник отдела связи управления транспорта и дорожного хозяйства городского округа Мытищи Максим Корнев.