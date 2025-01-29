Рейд по безопасности на железной дороге прошел в Мытищах

Администрация Мытищ и сотрудники Центральной пригородной пассажирской компании побеседовали с пассажирами и раздали агитационные листовки. Травматизму на железнодорожных путях уделили особое внимание.

Такие рейды проходят регулярно на железной дороге, особенно в связи с участившимися случаями травматизма. На днях полицейские поймали очередных зацеперов на Ярославском направлении. Сотрудники органов специально переодеваются в гражданскую одежду, чтобы пресекать опасное поведение подростков. Только на этой неделе в Подмосковье погибли трое зацеперов.

Ранее на станции Мытищи неизвестные устроили драку.

Соблюдайте правила безопасности на железнодорожных путях, чтобы избежать печальных инцидентов на станции. Переходите пути только в специально оборудованных для этого местах — через пешеходные переходы, тоннели, мосты, железнодорожные переезды, путепроводы, а также настилы и зоны с указателем «Переход через пути».