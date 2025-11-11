Рейд по безопасности на железной дороге прошел в Королеве

Профилактическое мероприятие провели на станции «Болшево» в Королеве. Жителям округа напомнили правила безопасности на железнодорожных путях.

Также рейд состоялся на железнодорожном переходе на улице Сакко и Ванцетти. Участие в мероприятия приняли представители административно-пассажирской инспекции, руководства станции и городской администрации.

Жителям рассказывали о правилах и вручали информационные листовки. Также с нарушителями провели профилактические беседы.

Отметим, что в Королеве с начала года зарегистрировали восемь смертельных случаев на железной дороге. По результатам прошедшего рейда, взрослые и подростки продолжают нарушать правила безопасности.

«Поезда не обладают способностью к быстрой остановке, как легковые автомобили. Железнодорожные пути представляют собой зону повышенной опасности, и соблюдение правил безопасности в этих местах является жизненно важным», — прокомментировали организаторы рейдов.