Рейд по безопасности на железной дороге прошел в Балашихе

На станции Салтыковская в Балашихе прошел профилактический рейд, организованный администрацией совместно с волонтерами региона. Цель мероприятия — напомнить жителям о важных правилах поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры.

В ходе рейда было распространено 50 информационных материалов, информирующих о безопасности на железной дороге, сообщает Минтранс Подмосковья. Для снижения числа несчастных случаев на железной дороге в регионе реализуется комплекс мер, включая строительство и ремонт пешеходных переходов, ликвидацию несанкционированных подходов к путям, установку видеонаблюдения и проведение специальных дежурств.

Организаторы призывают всех жителей и гостей региона строго соблюдать правила безопасности: не отвлекаться на телефон и переходить через железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора. Соблюдение этих простых рекомендаций поможет предотвратить трагедии и сохранить жизни.