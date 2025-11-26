Рейд по безопасности на железной дороге прошел на станции Болшево в Королеве

Профилактические мероприятия, направленные на пресечение и профилактику правонарушений на железной дороге, проводятся в наукограде на регулярной основе. Очередной рейд состоялся 26 ноября на станции Болшево.

В мероприятии участвовали представители администрации Королева, административно-пассажирской инспекции и руководства станции. Жителям и гостям наукограда напомнили о важных правилах поведения на железной дороге.

Особое внимание уделили необходимости перехода в специально установленных местах. Следует снимать капюшоны и убирать гаджеты, чтобы избежать несчастных случаев. В завершение пассажирам вручили информационные листовки с разъяснением правил безопасности на железнодорожных объектах.

Напомним, что с начала 2025 года на железной дороге уже произошло восемь трагических инцидентов, вызванных несоблюдением правил безопасности. Результаты рейда показали, что как взрослые, так и подростки продолжают игнорировать эти важные меры предосторожности.