Рейд по безопасности на железнодорожных путях прошел в Мытищах

Волонтеры Подмосковья напомнили жителям о правилах безопасного поведения на железнодорожных путях и об опасности употребления наркотических веществ. Особое внимание уделили правилам поведения у объектов железной дороги.

Ребята напомнили жителям простые, но жизненно важные правила: безопасный переход возможен только в специально оборудованных местах, нельзя игнорировать сигналы светофоров и шлагбаумов, близость к движущемуся составу всегда опасна, алкогольное опьянение многократно увеличит риск трагических последствий.

Следующую часть профилактической работы посвятили опасности запрещенных веществ, юридической ответственности за их употребление и распространение. Пассажиров проинформировали о том, что для тех, кто столкнулся с проблемой зависимости, продолжат работать специализированные центры реабилитации и горячие линии.