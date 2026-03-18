Рейд по безопасности на железнодорожных путях прошел в Мытищах

Волонтеры Подмосковья совместно с представителем администрации и специалистами молодежного центра «Импульс» распространяли информационные материалы и проводили разъяснительную работу о правилах безопасного поведения в зонах повышенного риска. Рейд состоялся 16 марта.

Волонтеры напомнили, что крайне важно соблюдать установленные правила, избегать пересечения железнодорожных путей в неустановленных местах. Следует внимательно следить за световыми и звуковыми сигналами, а при необходимости обращаться за помощью к специалистам.

Специалисты рассказали, что благодаря подобным профилактическим мероприятиям количество инцидентов, связанных с нарушениями правил перехода железнодорожных путей, снизилось.

Особое внимание во время акций уделяли подросткам, которые в силу возраста склонны к пренебрежению опасностями. Также им напомнили о необходимости снять наушники во время нахождения на объектах железнодорожного транспорта.