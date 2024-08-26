Рейд по безопасности на железнодорожной станции прошел в Мытищах

Четверых нарушителей поймали во время рейда по безопасности на железнодорожной станции в Мытищах. Они переходили пути в неположенном месте.

Рейд прошел на станции «Москва-Ярославская». Представители администрации округа Мытищи и сотрудники полиции проверили несанкционированные проходы через ж/д пути.

Они отслеживали проникновение на платформы в обход турникетов. Комиссия пресекла несколько нарушений и предупредила жителей о последствиях.

Кроме того, пассажирам раздали памятки с правилами безопасности на железнодорожных путях.

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