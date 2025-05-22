Рейд по безопасности на железной дороге прошел в Мытищах

Профилактические рейды по безопасности на железной дороге регулярно проводятся в Мытищах. Сотрудники безопасности раздавали обучающие брошюры на платформе «Тайнинская».
Представители линейного отделения полиции на станции Мытищи, сотрудники администрации округа, Московской пригородной пассажирской компании и административно-пассажирской инспекции приняли участие в рейде. Они проводили разъяснительные беседы с пассажирами и раздавали информационные листовки.
Организовали две беседы с подростками, которые собирались нарушить правила поведения на железнодорожных путях. Сотрудники безопасности также провели проверку территории на наличие несанкционированных проходов.
Эти рейды направлены на напоминание гражданам о важности соблюдения правил безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры. Более 20 раза за первый квартал 2025 года в результате обследований были закрыты несанкционированные тропы.
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