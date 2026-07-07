Рейд по безопасности на водоемах прошел в Можайске

Третьего июля на территории Можайского округа вблизи деревни Красновидово состоялся совместный профилактический рейд, направленный на усиление мер безопасности в летний период. В мероприятии приняли участие начальник отдела сельского хозяйства и экологии администрации Юлия Ракова, инспектор ГУ МЧС России по Московской области Роман Дудченко и представитель Можайской народной дружины.

В ходе рейда специалисты провели разъяснительные беседы с отдыхающими, напомнив жителям и гостям округа о правилах безопасного поведения на воде. Особое внимание уделили вопросам бережного отношения к природе и соблюдения противопожарных мер.

Отдыхающим разъяснили, что разводить костры разрешено только в специально оборудованных местах, а также категорически запрещено жечь сухую траву и мусор, оставлять огонь без присмотра. Инспектор Роман Дудченко подчеркнул, что летний отдых у воды должен быть прежде всего безопасным, а профилактика остается самым эффективным способом предотвращения происшествий.

Участники рейда вручили отдыхающим информационные памятки с правилами поведения на водоемах и в лесах. Мероприятие проведено в рамках системной работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций в летний период.