Рейд по безопасности на дорогах прошел в Звенигороде | 360°

14 мая 2024, 16:48
Рейд по безопасности на дорогах прошел в Звенигороде
Автоинспекторы напомнили гостям парка в Звенигороде о правилах безопасности на дорогах. Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции вместе с юными инспекторами движения провели социальный раунд «Безопасная мобильность».
Взрослые и дети узнали о правилах безопасного поведения на проезжей части и тротуарах. Кроме этого, посетителям парка напомнили о правилах передвижения на двухколесном транспорте и об эффективности использования световозвращающих элементов на одежде. Каждый участник акции получил в подарок информационную брошюру и световозвращающие аксессуары.
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Подобные акции проходят в Одинцовском округе регулярно. Так, в начале мая полицейские проверили водителей грузовых автомобилей на соблюдение установленного режима труда и отдыха, а также на наличие необходимой путевой документации.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с жителями Селятина строительство дорог.
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Одинцово
ГИБДД
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